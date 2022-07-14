Автостанцию «Центр» в Донецке обстреляли боевики 54-й бригады ВСУ по приказу полковника Майстренко

Основной удар пришелся на микроавтобус маршрута №85. Фото: Скриншот видео t.me/donetsk_donbass

По уточненным данным военных экспертов СЦКК ДНР противник осуществил обстрел автостанции «Центр» в Ворошиловском районе Донецка со своих позиций, расположенных в районе села Александрополь, Кураховского направления, с применением артиллерии калибром 155 мм.

- Это зона ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командир полковник Алексей Майстренко; командир бригадной артгруппы – подполковник Голенко, сообщили в СЦКК.

В результате обстрела погибли водитель маршрутки 1957 г.р. и пассажирка 1983 г.р.

Ранения различной степени тяжести получили мужчина 1969 г.р., женщины 1969 г.р., 1976, 1964, 1967 г.р. и девочка-подросток 2004 г.р. Пятеро пострадавших госпитализированы в Республиканский травматологический центр и одна раненая - в больницу имени Калинина.

Напомним, что артиллерийский удар был произведен одной из 155-мм гаубиц М777, которые Украине поставляют страны НАТО, прежде всего США.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР об артударе ВСУ по автостанции в Донецке: Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей

По центру столицы украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров (подробнее)