В Старобешевском районе ДНР восстанавливают дорогу, которую не ремонтировали 20 лет

Специалисты уже отремонтировали 10 км дорожного полотна. фото: Минтранс ДНР

Восстановление автомобильной дороги в селе Марьяновка, которую не ремонтировали 20 лет, практически завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— Ремонт дорожного полотна на этом участке не проводился более 20 лет. Состояние дороги было крайне неудовлетворительное, не смотря на то, что здесь ходит школьный автобус и пассажирский транспорт. По многочисленным обращениям граждан и поселковой администрации в июне мы начали ремонт, — отметил начальник Донецкого филиала ГУП ДНР «Автодор» Егор Воеводский.

Он также сообщил, что работы уже близятся к завершению. На данный момент отфрезеровано и «постелено» порядка восьми тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Впереди еще около двух тысяч квадратов, и работы будут полностью завершены.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас ведутся работы по ямочному ремонту автомобильной дороги Т-05-17 Енакиево - Шахтерск – Амвросиевка на участке протяженностью порядка 30 км. Специалисты уже отремонтировали 10 км дорожного полотна.

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