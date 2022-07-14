Юные горловчане отправились на отдых в «Артек»

Впереди у ребят – отдых в знаменитом «Артеке». Фото: АГ Горловки

Сегодня, 14 июня, семнадцать юных жителей Горловки — победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» — отправились на отдых международный детский центр «Артек» в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году школьники Республик Донбасса впервые принимали участие в новом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Для участия в конкурсе заявки подали 776 горловских школьников. В дистанционном формате участники проходили тестовые задания, выполняли задачи, которые специально разработали ведущие российские компании и вузы.

- В этом им помогали опытные учителя. На протяжении всего конкурса организовывали работу 186 педагогов-наставников. В итоге 17 юных горловчан стали победителями и были приглашены в международный детский центр «Артек». Сегодня мы проводили наших ребят и желаем им хорошего отдыха, — сказала начальник управления образования Горловки Марии Полубан.

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