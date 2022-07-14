В Донецке найдены осколки снаряда НАТОвской гаубицы М777, от взрыва которого погибли двое жителей и шестеро получили ранения

Главе ДНР продемонстрировали найденные на месте обстрела осколки. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня после очередного удара украинских боевиков по центру Донецка прибыл на место происшествия.

- Украинские боевики нанесли удар по автостанции «Центр» в Донецке. Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей Республики, — сообщил Пушилин.

Также известно о шестерых раненых жителях.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово. Якубов продемонстрировал Главе ДНР найденные на месте обстрела осколки.

Напомним, во второй половине дня украинские боевики нанесли варварский артудар по автостанции «Центр» в Донецке. Сделали это в час пик, когда многие жители возвращались с работы. По данным СЦКК, боевики Киева открыли огонь в 15:05, выпустив по столице ДНР пять снарядов калибром 155 мм.

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