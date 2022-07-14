В Донецке украинские боевики нанесли артудар по автостанции «Центр», есть погибшие и раненые

На месте обстрела работают медики скорой помощи, раненых увозят в больницы. Фото: Скриншот видео ДНР онлайн

Сегодня, 14 июля, во второй половине дня украинские боевики нанесли артудар по автостанции «Центр» в Донецке. По центру столицы ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что по предварительным данным 2 человека погибли, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. На месте работают медики скорой помощи, раненых увозят в больницы.

Отметим, что украинский снаряд попал на автостанцию «Центр», осколками посечены автомобили и близлежащие здания. Сообщается об еще одном попадании в центральный универмаг, который расположен недалеко от автостанции.

Также по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших сегодня среди гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ городов Республики:

Донецк, Куйбышевский район:

Ранения получили:

- мужчина 1955 г.р.;

- женщины 1952 и 1984 г.р.

Донецк, пос. Александровка:

- ранены мужчины 1979 и 1982 г.р.

Горловка:

- ранены мужчина 1992 г.р. и женщина 1986 г.р.

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