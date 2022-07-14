Глава ДНР и детский омбудсмен РФ обсудили открытие подростковых центров в Республике

Денис Пушилин и по правам ребенка Мария Львова-Белова провели рабочую встречу. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 14 июля, Глава ДНР Денис Пушилин и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели рабочую встречу.

- На встрече с детским омбудсменом России поговорили о создании в Республике пунктов временного размещения семейного типа, а также об открытии подростковых центров. В постоянном контакте с ней по этим вопросам находится уполномоченный по правам ребенка ДНР Элеонора Федоренко, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что при поддержке Львовой-Беловой уже 160 детей-сирот из Донбасса нашли себе семью в России.

- Мария всегда там, где нужнее всего. Со своей командой она вывозит в Россию на лечение раненых деток, проводит психологическую реабилитацию, ищет ребятам родственников, оказывает гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, — подчеркнул Глава.

Напомним, что в апреле этого года представители РФ, ДНР и ЛНР согласовали ряд шагов для урегулирования устройства детей из Республик в российских семьях.

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