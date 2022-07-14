В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя, 6 человек получили ранения

На Пантелеймоновку ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас, он разорвался во дворе дома по улице Островского, к счастью никто из трех жителей не пострадал. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины 62 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки, выпустив 432 снаряда и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм, стрелковое вооружение.

На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Под огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Железная Балка, Широкая Балка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (пос. Землянки и Ясиновка), Старомихайловка, Александровка.

За прошедшие сутки погибли двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и макеевском поселке Землянки.

Повреждено 14 домостроений, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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