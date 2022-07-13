В Донецке ранены трое пациентов психбольницы

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, что в Кировском районе Донецка.

- В Республиканской клинической психиатрической больнице на улице Одинцова ранения получили трое пациентов: мужчина 1978 г.р., и двое мужчин 1983 г.р., - говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Раненых доставили в Республиканский травматологический центр.

По данным СЦКК ДНР, 13 июля жертвами украинских боевиков стали семь человек: двое погибли, пятеро ранены. За сегодняшний день по состоянию на 21.30 противник выпустил 424 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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