В ДНР с начала года выдали больше шести тысяч свидетельств о рождении и браке

Сотрудники отделов записи актов гражданского состояния с начала этого года в городах и районах ДНР выдали 6 379 свидетельств о рождении и браке. Об этом ДАН сообщили в Министерстве юстиции Республики.

- За I полугодие 2022 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 3 544 записи актов о рождении, из них 1 880 записей актов о рождении мальчиков, 1664 - о рождении девочек, 2 835 записей актов о браках, - говорится в сообщении.

Во втором квартале этого года наиболее популярными именами детей были: Артем, Михаил, Александр, Максим, Егор, Кирилл, Матвей, Иван, Марк, Дмитрий, Мария, София, Вероника, Виктория, Милана, Анна, Ева, Александра, Арина, Варвара.

Выдача свидетельств гражданского состояния образца ДНР официально началась в Республике летом 2015 года. Первая регистрация брака состоялась 29 июля в Макеевке. Свидетельство молодоженам вручил первый Глава ДНР Александр Захарченко. В тот же период было выдано первое свидетельство о рождении.

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