Первые квартиры в строящемся микрорайоне Мариуполя сдадут до 1 сентября

Так будет выглядеть новое жилье в Волновахе. Макет: Минстрой ДНР

Первые сто квартир в строящемся новом микрорайоне Мариуполя будут сданы до 1 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Запланирована постройка целого микрорайона. 1011 квартир в этом микрорайоне будут сданы уже до 1 сентября. Второй этап - до 1 октября. Это будет современный микрорайон со всеми элементами благоустройства. Также идет подготовка к увеличению маневренного фонда – запланировано еще порядка 35 тысяч квартир, - сообщил Денис Пушилин.

Напомним, что новый микрорайон в Мариуполе с нуля строят специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

Раннее сообщалось, что в освобожденной Волновахе до конца осени построят два новых многоквартирных дома. Подрядчики из Краснодарского края России уже приступили к подготовительным работам. Под новое строительство выбрана площадка в микрорайоне Северный. Площадь каждого дома составит более 4 тысяч квадратных метров и будет включать в себя 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир. Их оснастят всеми коммуникациями и необходимой сантехникой, а также электроплитами на кухнях.

Внутреннюю отделку квартир выполнят «под ключ». Дома возведут вдоль улицы Менделеева друг напротив друга.

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