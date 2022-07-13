В ДНР назвали виновников вчерашнего обстрела Макеевки

Последствия обстрела Макеевки. Фото: СЦКК ДНР

12 июля украинские боевики обстреляли Макеевку из РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной боевой частью 9М27К. Об этом сегодня сообщили в СЦКК ДНР.

- ВФУ вели огонь по Червоногвардейскому району Макеевки со своих позиций расположенных в районе н.п. Камышевка, - говорится в сообщении. – Это зона ответственности 56-й ОМПБР (командир – полковник Сирченко Сергей Анатольевич, командир БрАГ – полковник Золотухин Сергей).

Зафиксированы повреждения на территории Республиканского специализированного дома ребенка на улице Тореза, 2.

ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 487 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Макеевка, Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова, пос. шахты 6/7, пос. шахты Румянцева), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Михайловка, Зайцево, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное и Марьинка (восточная).

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