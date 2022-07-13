В пригороде Луганска сдетонировавшая при перехвате «Точка-У» повредила 10 домов

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: СЦКК ЛНР

Этой ночью силы противовоздушной обороны ЛНР сбили на подлете к Луганску две ракеты тактического комплекса «Точка-У», выпущенные украинскими боевиками. В результате разлета фрагментов и детонации боеприпасов в пригородной части Луганска пострадали десять домов. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Первая сбитая ракета, предположительно, учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая ракета, с осколочно-фугасной боевой частью, сдетонировала при падении. В результате разрыва получили повреждения 10 одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередачи, - проинформировали наблюдатели.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО ЛНР предотвратили массированный удар ВСУ по центру Луганска. В общей сложности, по городу были выпущены 9 ракет из РСЗО HIMARS. Одновременно с этим ВСУ пытались уничтожить и саму военную часть противовоздушной обороны ЛНР, обеспечивающую безопасность Луганска.

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