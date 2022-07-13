Силы ПВО ЛНР предотвратили массированный удар ВСУ по центру Луганска

Ракеты были сбиты на подлете к столице. Фото: УНМ ДНР
Сегодня ночью украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску с применением реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Трагедии удалось избежать благодаря силам ПВО ЛНР, которые сбили ракеты на подлете к столице. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Он отметил, что одновременно с этим ВСУ пытались уничтожить и саму военную часть противовоздушной обороны Республики, обеспечивающую безопасность Луганска.
- Они одновременно выпустили большое количество ракет по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, практически по центру города Луганск, и одновременно выпустили ракеты по нашим силам противовоздушной обороны, по сути поставив перед выбором наши подразделения, какие ракеты сбивать, - рассказал подполковник.
По его словам, защитники Республики сделали правильный выбор и уничтожили ракеты, летевшие в центр столицы. Что касается поражения военной части, то своей цели украинские силовики не достигли и здесь, так как инфраструктура части строилась с учетом возможных ударов.
- Поэтому на данный момент у нас с безопасностью все в порядке, небо закрыто, ведется плановая боевая работа, - отметил Марочко.
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