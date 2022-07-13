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Политика13 июля 2022 12:50

В Донецке погибли два мирных жителя, еще один – ранен

Под вражеским огнем оказался Кировский район
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В результате обстрела ВСУ в столице ДНР погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

В результате обстрела ВСУ в столице ДНР погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ по ул. Дворцовой в Кировском районе города погибли два мирных жителя, один ранен, - говорится в сообщении штаба. - Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности.

Напомним, что ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 487 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, танк, НАР калибром 80 мм (без использования авиации).

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Горловке. Ранения получили пятнадцать гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Горловке, из них трое с ранее освобожденных территорий – с Красного Лимана.

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