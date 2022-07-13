Бойцы ДНР удерживают занятые позиции на Авдеевском направлении

Военнослужащие Республики осваиваются на новом месте и изучают тактику ведения боя, применяемую здесь украинскими силовиками. Фото: УНМ ДНР

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики успешно удерживают позиции, отбитые у украинских силовиков этой весной, и продолжают укреплять их для усиления своей обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

- Участок линии фронта в районе населенного пункта Авдеевка является одним из самых «горячих», - заявили там.

Отметим, ранее в Народной милиции ДНР заявили о вытеснении ВСУ с важной позиции под Авдеевкой. Это удалось сделать благодаря огневой поддержке российских военных.

На занятом месте союзные силы обнаружили и изъяли вооружение американского, итальянского и немецкого производства. Помимо этого, там находилось место разряжения оружия. Сейчас бойцы ДНР и Вооруженных сил РФ осваиваются на освобожденных позициях и изучают тактику ведения боя, применяемую здесь украинскими войсками.

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