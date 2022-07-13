В результате обстрела ВСУ Старомихайловки ранена женщина

В поселке на западе Донецка ранило женщину Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 13 июля, в Старомихайловке, что на западе Донецка, ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1946 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Старомихайловка по адресу: ул. Шевченко, 9, - говорится в сводке.

Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение ГБ № 24.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 487 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Макеевка, Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова, пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты Румянцева), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Михайловка, Зайцево, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное и Марьинка (восточная).

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, танк, НАР калибром 80 мм (без использования авиации).

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