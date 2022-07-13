Силы русской коалиции за сутки подавили три огневые точки ВСУ в Авдеевке и Невельском

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Полевой склад с боеприпасами и три установки реактивных систем залпового огня «Град» вооруженных формирований Украины уничтожены за прошедшие сутки совместными действиями Народной милиции ДНР и российских военных. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.
- Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО «Град», два БТР, бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов, - рассказал Эдуард Александрович.
По его словам, также были подавлены три огневые точки противника в Авдеевке и Невельском.
Напомним, что ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 487 боеприпасов. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Макеевка, Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова, пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты Румянцева), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Михайловка, Зайцево, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное и Марьинка (восточная).
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