ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР: под огнем украинских боевиков оказались 12 городов и сел

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВСУ за сутки 73 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 487 боеприпасов. Об этом сообщает СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Макеевка, Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова, пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты Румянцева), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Михайловка, Зайцево, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное и Марьинка (восточная), - говорится в сообщении.

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, танк, НАР калибром 80 мм (без использования авиации).

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Горловке. Ранения получили пятнадцать гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Горловке, из них трое с ранее освобожденных территорий – с Красного Лимана.

Повреждено 38 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Александровке и Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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