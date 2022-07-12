Украинские боевики обстреляли Дом малютки в Макеевке

При обстреле учреждения по улице Мориса Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль Фото: Александр КОЦ

Вооруженные формирования Украины атаковали Дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- При обстреле учреждения по улице Мориса Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль, - заявили военные.

В Штабе отметили, что украинские силовики продолжают наносить удары по крупным городам Республики. На текущий момент известно о 3 погибших и 10 раненых мирных жителях ДНР с начала суток.

Так, стало известно, что при обстреле с позиций украинских боевиков в Ясиноватой по улице Ломоносова ранение получила еще одна женщина 1985 года рождения. В Петровском районе Донецка на Трудовских также пострадала женщина 1966 года рождения, ее доставили в ДокТМО.

Не прекращаются обстрелы Горловки.

- С позиций в Новгородском украинские боевики нанесли удар по Пантелеймоновке с применением РСЗО БМ-21 «Град». По Гольмовскому с Кодемы ВФУ нанесли удар из артиллерии НАТО калибром 155-мм, - говорится в сообщении Штаба.

Жителей просят не покидать дома без лишней надобности, а во время обстрелов находиться в убежищах.

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