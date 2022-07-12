Украинские СМИ пытаются снять вину с ВСУ за варварский обстрел Макеевки 6 июля

Киевские силовики совершили военное преступление, применив РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной боевой частью, что было проверено и задокументировано сотрудниками представительства ДНР в СЦКК. Фото: t.me/DNR_SCKK

Украинские СМИ попытались отбелить действия ВСУ, совершивших варварский обстрел Макеевки 6 июля. Украинские пропагандисты заявили, что огонь по городу велся из села Белояровка Амвросиевского района ДНР, расположенного от места обстрела практически в 62 км.

В ответ представительство ДНР в СЦКК привело сухие факты, опровергающие версию киевских лжецов.

Там отметили, что максимальная дальность полета реактивной ракеты БМ-27 «Ураган», посредством которой был обстрелян город, составляет 35,8 км. Это почти вдвое меньше, чем от Белояровки до Макеевки.

Кроме того, один из фрагментов кассеты попал в угол магазина «Восточный», расположенного рядом с домом №18 в квартале Шахтерском, где во дворе погибли дети и взрослые. Эллипс разброса осколков говорит о том, что ураганный огонь велся с северо-запада - там, где пока еще расположены позиции ВСУ.

- Напомним, военные эксперты СЦКК, используя соответствующий профессиональный инструментарий, установили, что обстрел велся с направления пока еще оккупированного ВФУ населенного пункта Соловьево, расположенного в 29-ти км к северо-западу от Макеевки, - заявили наблюдатели.

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