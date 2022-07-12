В ЛНР заявили о необходимости оттеснить ВСУ на безопасное для себя расстояние

Глава Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике считают необходимым оттеснить украинскую армию на такое расстояние, чтобы она не могла обстреливать местные населенные пункты из дальнобойных орудий и реактивных систем залпового огня. Об этом заявил глава государства Леонид Пасечник.

Лидер Республики отметил, что пока эта цель не будет достигнута, подразделения луганской армии будут двигаться вперед.

- Подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить наше движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющиеся у них техника и вооружение, боеприпасы, не доставали до нашей территории, - подчеркнул он.

Напомним, 3 июля Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с окончательным освобождением Республики, отметив, что наконец свершилось то, к чему в Донбассе стремились восемь лет. Он также отметил, что российским военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок.

Ранее Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

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