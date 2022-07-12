Строящийся в Луганске медцентр объединит всю инфекционную службу ЛНР

Медцентр строится быстрыми темпами и с высоким качеством. Фото: ЛИЦ

Строящийся в Луганске многофункциональный медицинский центр объединит всю инфекционную службу Республики. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Объект возводится в районе Луганской республиканской клинической больницы по заказу Минобороны РФ и при поддержке Минздрава России. Работы начались в мае, а завершить строительство и ввести медцентр в эксплуатацию планируется в ноябре этого года. К настоящему времени строительная готовность здания медцентра составляет почти 50%.

Министр напомнила, что при Украине на Луганщине не было своего отдельного областного инфекционного медучреждения.

- Здесь будут отделения воздушно-капельной инфекции, кишечной инфекции. Также здесь будут проходить лечение больные, инфицированные ВИЧ/СПИД инфекциями, гепатитом. Планируем сюда переместить и гнойную хирургию, - проинформировала Пащенко.

Министр добавила, что в новом центре также планируется обустроить клиническую базу для обучения студентов-медиков.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил быстрые темпы и высокое качество выполняемых работ.

- Очень красивое здание. Я был внутри, оно действительно достаточно многофункциональное, очень удобно расположены койки, очень удобный выход, - сказал Пасечник.

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