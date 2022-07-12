Первый трибунал над украинскими военными преступниками пройдет до конца лета в Мариуполе

Наталья Никонорова рассказал о подготовке к трибуналам. Фото: МИД ДНР

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики ведет активную работу совместно с ЛНР по подготовке соглашения, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что первый трибунал будет более локальным, он состоится в Мариуполе до конца лета.

- Следующий этап — это международный трибунал, над подготовкой к которому мы сейчас активно работаем. Генеральная прокуратура и иные правоохранительные ведомства работают над уставом, а мы как Министерство иностранных дел работаем над международным соглашением, которым этот устав должен быть утвержден. В частности, понятно, что уже проявлен интерес, и мы работаем вместе с ЛНР, — сказала Никонорова.

Напомним, что в мае этого года Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.

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