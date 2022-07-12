Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району Донецка: ранен мужчина и убита женщина

Украинские боевики продолжают бить по мирным кварталам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрела один мирный житель погиб, еще один получил ранение.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по ул. Дыбенко, выше по улице погибла женщина, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения зафиксированы повреждения в жилых домах.

- По ул. Бойцовая, 1 - прямое попадание в частный жилой дом; Также зафиксированы повреждения по ул. Бойцовая, 3, - сообщили в СЦКК ДНР.

Жители Петровского района сообщают, что обстрел продолжается и сейчас.

- Все еще громыхает, боимся выходить из коридора, стены дрожат... Уже несколько часов нет света, - говорит жительница Петровского района Ирина.

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