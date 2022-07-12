В Ясиноватой и Горловке обстрелами ВФУ ранены два мирных жителя

ВФУ обстреливают мирные кварталы. Фото: Телеграм / Приходько РИК

Украинские боевики открыли огонь по Ясиноватой. В результате обстрела получила ранение мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- При обстреле с позиций украинских боевиков в Авдеевке ранение получила женщина 1949 г. р. по ул. Ломоносова в Ясиноватой. Там же повреждения получил целый ряд жилых домов, - сообщили в Штабе.

Также украинские боевики нанесли очередной удар по Горловке. В результате обстрела Центральногородского района города в Пантелеймоновке по ул. Пионерской ранение получила мирная жительница 1949 г. р.

Пострадавшая была госпитализирована в Городскую больницу №2.

Ранее сообщалось, что сегодня в результате украинского обстрела в Горловке погибли два мирных жителя, шесть человек – ранены. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что горловчанка погибла в день своего рождения.

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