В Донецке простились с активистами общественной организации «Молодая Республика», погибшими под Шахтерском

Жители скорбят по погибшим волонтерам. Фото: Штаб теробороны ДНР

В Донецке простились с активистами общественной организации «Молодая Республика» Глебом Дыбовым, Глебом Сасиным и Артуром Синягиным, погибшими под Шахтерском. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Напомним, что ребята погибли при обстреле ВФУ, выполняя волонтерскую миссию. Выражаем соболезнования родным и близким погибших парней, - говорится в сообщении Штаба.

Отметим, что обстрелы украинских националистов носят в последнее время все более циничный характер. Так, по последним данным, число раненых среди активистов «Молодой Республики» в результате удара ВСУ увеличилось до 39 человек. Еще четверых волонтеров по-прежнему не могут найти, по ним ведутся поисковые работы. Все ребята - волонтеры общественной организации «Молодая Республика», которые находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению.

Тем временем в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уточнили, что вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Степано-Крынка под Шахтерском с применением РСЗО «HIMARS».

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