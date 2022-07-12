ВСУ обстреляли из «HIMARS» город Стаханов в ЛНР, погибли люди

Последствия обстрела города. Фото: СЦКК ЛНР
Сегодня около 08:00 утра город Стаханов в ЛНР подвергся серии мощных ударов со стороны украинских войск. По данным представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), удар по населенном пункту производился киевскими силовиками из реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, которые сейчас находятся на вооружении Украины. Жертвами обстрела в Стаханове стали несколько мирных людей.
- По уточненной информации, обстрел города Стаханов со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет). В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения, - уведомили в представительстве.
Уточняется, что ракетными ударами в городе были повреждены 11 многоэтажных домов, детский сад «Сказка» и специализированная школа № 10.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
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