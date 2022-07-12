В Горловке погиб при обстреле мирный житель

Последствия обстрела города. Фото: Штаб теробороны ДНР

В результате обстрела Горловки погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. Такие данные обнародовали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что обстрел города ведется украинскими войсками с самого утра. За это время по городу были выпущены более полусотни боеприпасов.

- За четыре часа, с 08:30 до 12:30, со своих позиций в Новгородском, Дзержинске, Курдюмовке, Кодеме и Нелеповке украинские боевики выпустили по жилым кварталам Горловки: 26 ракет БМ-21 «Град», 6 снарядов калибром 155 мм, 8 снарядов калибром 152 мм, 8 снарядов калибром 122 мм, 6 мин калибром 120 мм, - проинформировали в Штабе.

Напомним, 8 июля в окрестностях Горловки погиб парень, который только обрел путевку во взрослую жизнь, получив диплом бакалавра. Трагедия произошла в поселке Пантелеймоновка.

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