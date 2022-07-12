Русская коалиция подавила еще две огневых точки ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке

Операция по освобождению Донбасса продолжается
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки войскам русской коалиции в Донбассе удалось подавить еще несколько огневых позиций ВСУ. Кроме того, была уничтожена часть военной техники противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО «Град», беспилотник «Фурия», три БТР и два бронированных автомобиля, - проинформировал он.
Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что ликвидированные огневые точки ВСУ находились в районах Новомихайловки и Авдеевки.
Тем временем украинские боевики нанесли несколько ракетных ударов по селу Новобахмутовка в ДНР. Кроме того, сообщается о массированном обстреле Горловки, где были ранены трое мирных жителей.
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