В окрестностях села Желтое в ЛНР подорвался на мине российский сапер

Пиротехник пострадал во время проведения саперных работ в районе линии электропередачи (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе разминирования территории села Желтое в ЛНР подорвался на мине сотрудник МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Уточняется, что 28-летний пиротехник пострадал во время проведения саперных работ в районе линии электропередачи.

- При проведении инженерно-саперных работ вдоль линии электропередачи «ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС - Коммунарская № 1» и линии электропередачи «ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС - Михайловка № 2» в районе населенного пункта Желтое Славяносербского района ЛНР пиротехник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского Спасательного центра РФ 1994 года рождения наступил на противопехотную мину ПМН-2 и в результате подрыва боеприпаса получил ранение, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате взрыва сапер лишился правой стопы. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

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