ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР

Сведений о пострадавших не поступало Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 38 раз. За это время противник выпустил в ее направлении 178 боеприпасов, применив артиллерию калибром 155 и 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также танковые орудия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая и Александровка, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов были повреждены три домостроения в Горловке. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, ВСУ готовятся нанести ракетный удар по Донецку. Такие данные были получены в ходе радиоперехвата, осуществленного спецподразделениями ВС ДНР.

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