В Северодонецке при обследовании одного из административных зданий были обнаружены 100 кг взрывчатки

В помещении нашли четыре ящика тротила общим весом более 100 килограмм. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Северодонецке при обследовании специалистами территории одного из административных зданий были обнаружены и изъяты 100 килограмм тротила. Взрывчатое вещество хранилось здесь в специальных ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что помимо взрывчатки на этом месте были обнаружены также боеприпасы.

- Работниками прокуратуры Северодонецка совместно с работниками межрегионального следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР по Кременскому району, Северодонецку, Рубежному во время обследования помещения прокуратуры города обнаружены боеприпасы. Так, изъята граната иностранного производства, противопехотная граната, четыре ящика тротила общим весом более 100 килограмм, - рассказали в надзорном органе.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Северодонецке на территории химического комбината «Азот» начнут разбирать завалы. К работам приступят ориентировочно с 13 июля.

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