ЦРБ ДНР запустил программу микрофинансирования «Старт»

В Республиканском банке появилась программа микрофинансирования. Фото: ЦРБ ДНР

Центральный республиканский банк ДНР запустил систему микрофинансирование «Старт», которая позволяет начать бизнес с минимальным стартовым капиталом и при отсутствии кредитной истории, без предоставления «твердых залогов». Объем финансирования в рамках программы — от 100 тысяч до 1 миллиона российских рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

— Микрофинансирование предоставляется юридическим лицам и ФЛП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в Донецкой Народной Республике, имеющим расчетный счет в ЦРБ. Период финансирования — до двух лет, а процентная ставка — 9%, — отметили в сообщении.

В банке также подчеркнули, что исполнение обязательств по возврату средств будут обеспечиваться путем поручительства третьих лиц.

В пресс-службе отметили, что программа не распространяется на предпринимателей в сфере игорного бизнеса, подакцизных товаров, а также на кредитные и некредитные финансовые организации. Программа «Старт» будет доступна только резидентам ДНР, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики.

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