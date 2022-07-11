В ДНР появились новые трамвайные билеты, посвященные освобожденным городам

На трамвайных билетах изображены Волноваха и Мариуполь. Фото: пресс-служба администрации Донецка

В Донецкой Народной Республике появились новые трамвайные билеты, посвященные освобожденным городам Республики — Волновахе и Мариуполю. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— С 13 июля 2022 года в продаже новые билеты. Стартует серия, посвящённая освобожденным территориям Донецкой Народной Республики. Добро пожаловать домой! — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее государственное предприятие «Почта Донбасса» представила внеплановый филателистический выпуск — сцепку из трех марок, конверт и штемпель первого дня, посвященные героям специальной военной операции. Каждая марка вышла тиражом в 20 тысяч единиц, а конверт — в трех тысячах экземплярах. Стоимость сцепки из трех марок составила 118 рублей, а конверт обошелся покупателям в 30 рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе спасли служебных собак, брошенных украинскими полисменами

Голодным четвероногим, некоторые из них были ранеными, помогли правоохранители ДНР (подробнее)