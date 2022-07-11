В Мариуполе спасли служебных собак, брошенных украинскими полисменами

Собаки не имели возможности убежать, спрятаться и добыть себе воду и еду. Фото: МВД ДНР
Сотрудники МВД Донецкой Народной Республики спасли дюжину служебных собак, которые долгое время сидели в клетках в Мариуполе.
- Руководство полиции Донецкой области бежало из Мариуполя, скрываясь от правосудия и спасая награбленное. Украинские полисмены бросили служебных собак на произвол судьбы и когда сотрудники МВД ДНР вошли в город, они обнаружили животных в плачевном состоянии, - сообщает пресс-служба главка.
Многие четвероногие были закрыты в вольерах и не имели возможности убежать, спрятаться и добыть себе воду и еду. Собаки были голодными, некоторые из них - ранеными, контужеными.
Руководством Министерства внутренних дел было принято решение вывезти найденных животных в Кинологический центр МВД, где им была оказана ветпомощь. Некоторых собак до сих пор лечат.
Четвероногие попали в хорошие руки. Часть служебных собак уже начали тренироваться и совсем скоро будут помогать правоохранителям.
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