В ДНР в результате обстрела ВСУ сгорело 150 гектаров пшеницы

В Республике действуют специально созданные сельские пожарные формирования. Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики обстреляли пшеничные поля. Уничтожено 150 гектаров пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

В Республике действует особый противопожарный режим. Для оперативной ликвидации возгораний в период уборки урожая созданы сельские пожарные формирования.

- В случае возникновения пожара на хлебном поле, диспетчер направляет к месту происшествия подразделение МЧС ДНР и параллельно сельское пожарное формирование. Как правило, во время дежурства при уборке урожая, сельские пожарные формирования могут быстрее приступить к тушению пожара, - рассказали в МЧС.

Напомним, что 6 июля в результате обстрела ВФУ в селе Марьяновка в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию пшеничного поля, произошел пожар. Благодаря созданным сельским пожарным формированиям его удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не допустив распространение огня по всей площади поля. 7 июля такая команда своими силами ликвидировала пожар на соседнем поле.

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