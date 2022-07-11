В ДНР из Москвы передали автомобили скорой помощи и медтехнику

В состав очередного гумконвоя из Москвы вошли машины скорой помощи, эвакуатор и медтехника Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкую Народную Республику доставили из Москвы автомобили скорой помощи, медицинские изделия и оборудование, а также автоэвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— В Донецкую Народную Республику доставлена гуманитарная помощь от Правительства Москвы. В составе гуманитарной помощи автомобили скорой медицинской помощи, автоэвакуатор, медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, — отметили в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что кареты скорой помощи переданы в Центральные городские клинические больницы Донецка № 1 и 9, Республиканский травматологический центр (РТЦ), центральные горбольницы Снежного и Тореза. Медицинское оборудование было доставлено в ДОКТМО, РТЦ, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, а также в Республиканскую детскую клиническую больницу. Медицинские изделия будут использованы для оказания медицинской помощи жителям ДНР.

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