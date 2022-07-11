ВСУ готовятся нанести ракетный удар по Донецку

Украинские боевики обстреливают из запрещенных вооружений Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил о данных радиоперехвата спецподразделений ВС ДНР.

- Поступила информация об угрозе ракетного удара по городу Донецку. Будьте осторожны! – предостерег Алексей Кулемзин.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили больше 450 снарядов по Республике. Под огнем оказались 13 населенных пунктов: столица г. Донецк ( Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Паантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка.

По данным Представительства Республики в СЦКК, на донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм. На горловском – РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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