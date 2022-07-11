Промсвязьбанк открыл в Луганске шесть новых отделений

В Луганске открылось еще шесть отделений российского банка. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Российский Промсвязьбанк открыл еще шесть отделений банка в Луганске. До этого в городе уже работало семь отделений, оказывающих банковские услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Сегодня, 11 июля, в Луганске открылись новые дополнительные офисы (ДО) «Промсвязьбанка» по адресам: ул. Шевченко, 1, ул. Веселогоровской, 7, ул. Лиховида, 2Б, ул. Советская, 61, ул. Польского, 6 и кв. Шевченко, 5Б, — подчеркнули в сообщении.

Напомним, что Промсвязьбанк (ПСБ) запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса ДНР и ЛНР 9 июня. По данным пресс-службы финансовой организации, ПСБ конца 2022 года поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг как для физических, так и юридических лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и другое. В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве.

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