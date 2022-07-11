Строители из России взялись за восстановление Волновахи

Волноваха – один из наиболее пострадавших городов. Фото: Минстрой ДНР

Строители сразу нескольких регионов России приступили к восстановлению Волновахи. Там уже разместились стройбригады из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области и Краснодарского края. Об этом сообщил представитель Оперативного Штаба по восстановлению в Волновахе, начальник отдела строительства, реконструкции и восстановления объектов Минстроя ДНР Сергей Фенюшин.

- Жилой фонд Волновахи насчитывает 152 многоквартирных дома и более 6 тысяч частных домов. Основная часть жилого фонда сильно пострадала в результате обстрелов украинских военных. Впереди зима, людям необходимо жилье. Выявили, что 8 многоквартирных и 384 дома частного сектора восстановлению не подлежат, - рассказал он.

Одни строители из РФ готовятся к возведению новых домов, другие - принялись за восстановление соцобъектов. Ожидается прибытие специалистов из других регионов России.

Что касается частного сектора. Согласно предварительным данным, 3306 домов получили незначительные повреждения крыши и остекления.

Повреждения до 70% получили 710 частных домов. Сейчас горадминистрация собирает заявления от жителей для формирования единой программы восстановления.

По предварительным данным, в ближайшее время в Волновахе планируют приступить к восстановлению 50 многоквартирных домов и 24 объектов соцкультбыта.

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