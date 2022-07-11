Никто никого не эвакуирует из Шахтерска: городские власти опровергли дезинформацию

Украинские каналы и паблики в социальных сетях распространяют дезинформацию о срочной эвакуации жителей города Шахтерска. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
- Администрация города заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Эвакуационные мероприятия не проводятся и не планируются ввиду отсутствия их необходимости, - говорится в распространенном сообщении.
Городские власти Шахтерска убедительно просят не распространять дезинформацию! Штаб территориальной обороны Республики призывает население использовать только проверенную информацию из официальных источников.
- Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными, - призывают в штабе.
Отметим, что в последнее время украинская сторона нередко вбрасывает дезинформацию для дестабилизации ситуации. Такие действия - часть информационной войны.
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