Никто никого не эвакуирует из Шахтерска: городские власти опровергли дезинформацию

Украинские каналы и паблики в социальных сетях распространяют дезинформацию о срочной эвакуации жителей города Шахтерска. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Администрация города заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Эвакуационные мероприятия не проводятся и не планируются ввиду отсутствия их необходимости, - говорится в распространенном сообщении.

Городские власти Шахтерска убедительно просят не распространять дезинформацию! Штаб территориальной обороны Республики призывает население использовать только проверенную информацию из официальных источников.

- Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными, - призывают в штабе.

Отметим, что в последнее время украинская сторона нередко вбрасывает дезинформацию для дестабилизации ситуации. Такие действия - часть информационной войны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Своих не бросаем»: Россияне не только словом, а и делом поддерживают жителей Донбасса

Жители России единым фронтом помогают мирным жителям и военным (подробнее)