Специалисты из Москвы заменят в Луганске 2,5 тысячи метров теплосетей

Московские специалисты заменят 2,5 тысячи метров тепловых сетей в Луганске. Фото: ЛИЦ

Специалисты из Москвы, прибывшие в Луганск в рамках гуманитарной программы, заменят в столице ЛНР 2, 5 тысячи метров аварийных теплосетей. Ремонт планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщила начальник управления «Лугансктепло» государственного предприятия «Луганскгаз» Юлия Ткачева.

— На балансе нашего предприятия находится 133 газовых котельных. На сегодняшний день 120 котельных прошли гидравлические испытания и 72 котельных находятся в восстановительном ремонте. 50% порывов, которые мы получили после гидравлики, устранены, — сообщила Ткачева.

Также она отметила, что сейчас идут ремонтные работы в квартале Шевченко, где специалисты меняют 219-метровый участок теплосети. В холодное время года этот участок обеспечивает теплом 38 жилых многоквартирных домов, одну школу и еще четыре помещения.

Также начальник управления «Лугансктепло» подчеркнула, что общая протяженность теплотрасс в Луганске составляет порядка 322 км.

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