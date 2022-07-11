Первый симфонический концерт пройдет в Мариуполе в День металлурга 17 июля

Музыканты Мариуполя пережили ужасы войны, но сохранили в своем сердце музыку. Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства ДНР

Первый после освобождения симфонический концерт пройдет в Мариуполе 17 июля в честь Дня металлурга. Его даст недавно созданный эстрадно-симфонический оркестр города. Репетиции к празднику уже идут. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— При поддержке Правительства и Министерства культуры Донецкой Народной Республики в кратчайшие сроки созданы условия для организации в Мариуполе отдела Донецкой государственной академической филармонии и трудоустройства профессиональных музыкантов, — уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что сегодня из Мариуполя отправился первый пассажирский поезд в Волноваху. Плацкартные вагоны для состава были отремонтированы в Мариупольском депо. Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что в дальнейшем планируется работа по запуску прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком.

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