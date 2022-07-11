Число раненых среди активистов «Молодой Республики увеличилось до 39 человек

В результате циничного обстрела ВФУ погибли четверо волонтеров, 39 получили ранения. Еще четверых активистов до сих пор не могут найти. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Степано-Крынка под Шахтерском с применением РСЗО «HIMARS». В результате украинской агрессии погибли четверо мирных жителей, и еще 39 получили ранения. По четырем людям до сих пор ведутся поисковые работы. Все они — волонтеры общественной организации «Молодая Республика», которые находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 «HIMARS» ВФУ Амвросиевского района. Погибли мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Ранения различной степени тяжести получили 39 человек: женщина 1963 года рождения; мужчины 1986, 1980, 1983, 1992, 2002, 1990, 2003, 1987, 1996, 1986, 1995, 1985, 1977, 2003, 1996, 2003, 1981, 2000, 2001, 1994, 1985, 1989, 1996, 2001, 1986, 1972, 1993, 1970, 1973, 1997, 1983, 1971, 1994, 1973, 1981, 1996 и 2002 годов рождения, персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются.

В СЦКК ДНР отметили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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