27 июля в ДНР назначили Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

В Донецке установили памятную дату 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Фото: официальный сайт ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ №375, устанавливающий в Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы ДНР.

— Указом Главы ДНР от 11 июля 2022 года в Донецкой Народной Республике устанавливается памятная дата: 27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, — уточняется в документе.

Также Глава ДНР подписал распоряжение №291 о создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Документом утвержден состав Организационного комитета, а также его председатель — Никонорова Наталья Юрьевна. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что ВФУ ежедневно открывают огонь по территории ДНР, в результате чего гибнут и получают ранения в том числе дети. По данным СЦКК, с 17.02.2022 в Республике погибли 16 детей и еще 90 получили ранения.

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