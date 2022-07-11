В Антрацит доставили около 110 тонн стройматериалов из Ставрополя

В Антрацит прибыли стройматериалы, необходимые для ремонта школы №19, больницы и спорткомплекса. Фото: скриншот и видео «ЮгСтройИнвест»

Из Ставрополя в Антрацит доставили около 110 тонн строительных материалов для ремонта городской школы №19. Работы в школе ведутся силами специалистов подрядной организации «ЮгСтройИнвест». Об этом сообщили в администрации Антрацита и Антрацитовского района.

— Школа — это один из объектов, который будет восстанавливаться в рамках соглашения с Невинномысском. На сегодняшний день в работах задействовано 42 человека, 12 единиц техники, завезено 107,5 тонн стройматериалов, — уточнили в администрации.

Специалисты ремонтируют кровлю, оконные блоки, ограждение вокруг школьного двора, проводят демонтаж асфальтового покрытия и бордюр, подготовку к восстановлению школьного бассейна. Также в сообщении подчеркнули, что ремонт запланирован в центральной городской больнице, спорткомплексе «Антрацит», парке Победы и центральном городском Дворце культуры.

Напомним, что 8 июля в ЛНР прибыл очередной, 165-й гуманитарный конвой от МЧС России. Он содержит 50 тон продуктов питания — мясных консервов и сахара.

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