ВФУ за сутки выпустили по ДНР более 450 снарядов, ранены четверо мирных жителей

Украинские боевики продолжают обстреливать ДНР, вчера под огнем ВФУ оказался и Калининский район Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику, нанося удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили более 450 снарядов по Республике, под огнем оказались 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Противник выпустил более 450 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 13 населенных пунктов Республики. В результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры, — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, на донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм. На горловском – РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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