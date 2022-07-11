Из Мариуполя в Волноваху отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя запустили пассажирский поезд в Волноваху, а также начали работу над возобновлением железнодорожного сообщения с Донецком. Фото: Александр ИВАНОВ

Первый пригородный поезд отправился из Мариуполя в Волноваху. Он состоит из двух плацкартных вагонов, отремонтированных и подготовленных к отправке мариупольским депо. Время следования в пути — 2 часа и 52 минуты. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Стоимость проезда в поезде — 27 рублей. Фото: Александр ИВАНОВ

— Нам удалось связать два крупных города Республики — Мариуполь и Донецк. Поскольку Волноваха на сегодняшней день пока еще остается единственным логистическим хабом между нашими городами, запуск железнодорожного пассажирского сообщения для города Мариуполя трудно переоценить, — отметил мэр. Состав включает два пассажирских вагона, вмещающих до 200 человек. Поезд отправляется два раза в день — утром и вечером. Стоимость билета - 27 рублей.

В будущем планируют связать железнодорожным сообщением Мариуполь и Донецк. Фото: Александр ИВАНОВ

Также Иващенко подчеркнул, что Мариуполь совместно с государственным предприятием «Донецкая железная дорога» будет работать над запуском прямого сообщения между Мариуполем и столицей Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР доставили 165-й гуманитарный груз из России

Очередной гуманитарный конвой доставил в Республику 50 тонн продуктов питания (подробнее)