В ЛНР доставили 165-й гуманитарный груз из России

В ЛНР доставили очередной гумконвой с продуктами питания общим весом 50 тонн. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

В Луганскую Народную Республику 9 июля доставили очередной гуманитарный груз от МЧС России. Он включает продукты питания — мясные консервы и сахар — общим весом 50 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— В субботу 9 июля, автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 7 автомобилей, доставил в Луганск продукты питания (сахар и мясные консервы) общим весом 50 тонн, — уточнили в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что после разгрузки автомобили колонны направились в Донской спасательный центр, пройдя все необходимые таможенные процедуры.

Напомним, что Россия регулярно доставляет в ЛНР и ДНР гуманитарные грузы с продуктами, медикаментами и медицинским оборудованием. Предыдущий гуманитарный конвой в Луганскую Народную Республику доставили 8 июля. Он состоял из продуктов питания общим весом 140 тон.

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