ВФУ за сутки выпустили четыре ракеты HIMARS на Алчевску в ЛНР

Украинские боевики обстреляли населенный пункт в ЛНР с применением американского оружия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике с применением американских ракет HIMARS. По населенному пункту было выпущено четыре ракеты из СЗО M142 HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В результате украинского обстрела разрушено два жилых дома, повреждено остекление Алчевской школы №7 и информационно-технологического лицея, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что вчера ВФУ обстреляли Кременную из 155-мм гаубицы М777 американского производства. В результате обстрела получил ранения в виде минно-взрывной травмы, осколочного ранения в область головы и ног местный житель 1949 года рождения. Также повреждены местное лесообрабатывающее предприятие и частный дом. Генпрокуратура ЛН возбудила уголовные дела по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

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